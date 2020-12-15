Тринадцать нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По данным на 15 декабря, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 393 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19.

Напомним, накануне стало известно, что ушел из жизни главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Константин Кузнецов.

В настоящее время в регионе усилен мониторинг за соблюдением режима повышенной готовности. Так, нарушение мер безопасности было установлено в ТЦ «Мега», где в минувшее воскресенье около ледового катка было замечено столпотворение людей.

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