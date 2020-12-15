Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев устанавливать пожарные извещатели

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев устанавливать в своих домах пожарные извещатели. Об этом он написал отдельный пост на своей странице в Инстаграм.

- Каждый раз, когда читаю сводки о пожарах в деревянных домах, понимаю, что не все меры по предотвращению трагедии применялись, - отметил глава регионального Минздрава. – К примеру, пожарные извещатели хорошо зарекомендовали себя в быту. Недавно я встречался с главой одного семейства, в доме у которых прогорела от времени отопительная печка. Прямо над ней висело и сушилось белье. Ночью искра попала на простыню, и она загорелась. Благодаря такому извещателю вовремя был подан звуковой сигнал, и удалось эвакуировать детей и пожилую бабушку.

Глава регионального Минздрава напомнил, что при установке пожарных извещателей можно рассчитывать на компенсацию. В частности, она выдается малообеспеченным семьям и семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении. Все подробности можно уточнить по телефону +7 (831) 422 - 29 - 82.