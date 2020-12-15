Ещё 489 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным регионального минздрава на 15 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 61 811 человек. За последние сутки было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 447 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 55 125 жителей региона.

Отметим, что тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 786 763 человека. Средний показатель тестирования составил 359,7 теста на 100 тысяч населения.

- Амбулаторно сейчас лечатся около 2,5 тысячи человек, то есть их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, - сообщает ведомство. - Более 4,7 тысячи человек госпитализированы в больницы, а 79 нижегородцев находятся в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 647 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 857 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, почти 19% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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