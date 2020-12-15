259 классов закрыты на карантин в Нижегородской области

В Нижегородской области закрыты на карантин 259 классов. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Полностью закрыты на карантин по коронавирусу четыре детских сада и одна школа, - пояснил Сергей Злобин. – На карантин по ОРВИ закрыты семь детских садов. В некоторых учебных учреждениях действуют частичные карантинные меры. В частности, карантин введен в 259 классах школ и 207 группах детских садов.

Напомним, в настоящее время число заболевших по коронавирусу в Нижегородской области уже превысило 61 тысячу человек. За последние сутки в регионе выявлено 489 новых случаев заболевания. К счастью, растет и положительная статистика – за сутки из больниц были выписаны 447 нижегородцев. Общее число выздоровевших превысило 455 тысяч человек.

Сейчас ученики с 6 по 8 классы продолжают обучение в дистанционном формате. Ученики младших и выпускных классов посещают школу очно. Новогодние елки в этом году тоже решено проводить в дистанционном формате.