Памятник Александру Невскому может появиться в Нижнем Новгороде в 2021 году

Нижегородская область примет активное участие в подготовке и проведении мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Фото: Кирилл Мартынов

Регион примет активное участие в праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского. В Нижнем Новгороде возле кафедрального собора в 2021 году планируют установить памятник великому князю. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подготовку к важной дате глава региона обсудил с председателем общества «Царьград» Константином Малофеевым.

- Совместно мы прорабатываем сразу несколько вариантов сотрудничества, в том числе по просветительским проектам. Готовим ряд событий, связанных с историческими аспектами, хотим подчеркнуть ту роль, которую Нижний Новгород сыграл в развитии всей страны, - подчеркнул губернатор.

Так, уже в следующем году планируется установка монумента князю Александру Невскому. Место для установки и эскиз памятника выбрали нижегородцы путем голосования, в котором приняли участие почти десять тысяч человек.

Теперь помочь в возведении памятника могут не только нижегородцы, но и жители всей страны.

- Как это было принято испокон веков в нашем государстве, мы объявляем народный сбор средств на монумент князю в Нижнем Новгороде. Ведь речь идет об увековечении памяти одного из самых почитаемых российским народом святых, - отметил Константин Малофеев.

Глеб Никитин также напомнил, что Александра Невский бывал в Нижнем Новгороде, принял монашеский постриг и почил в Городце.

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