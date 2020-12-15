В 42 домах Сормовского района не будет воды 16 декабря

Без холодного водоснабжения останутся жители 42 домов в Сормовском районе. В ряде домов также понизится давление воды. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Как стало известно, отключение холодного водоснабжения связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на трубопроводе на улице Пугачева.

В связи с этим, в период с 09:00 до 00:00 16 декабря 2020 года воды не будет в домах, которые расположены по улице Ивана Чугурина (№5, 6, 7), улице Культуры (№2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7 к.1, 7к.2, 8, 8а, 9, 10, 11 к.1, 11 к.2, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 19а, 21). Также отключения произойдут в домах по адресу улица Льва Толстого (№2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8), улица Пугачева (№2, 15, 17) и улица Никитина (№1, 1 к.1, 2).

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

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