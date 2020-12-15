Фудмолл откроется на территории старого Средного рынка

На территории старого Средного рынка заработает крупнейший в Нижнем Новгороде фудмолл. Об этом сообщил блогер и ресторанный критик Юрий Попов в «Фейсбуке».

По его словам, открытие состоится в ближайший месяц.

«Москва, Казань и, естественно, Нижний Новгород будут представлены различными концепциями», - написал господин Попов.

Также он пояснил, чем фудмолл отличается от фудкорта. Фудмолл – это большое здание, предназначенное для торговли едой, а фудкорт – это лишь площадка, которая может быть в любом торговом центре.

Напомним, судьба другого рынка - Мытного - в исторической части Нижнего Новгорода пока остается весьма туманной. Сначала собственник хотел строить на его месте торговый центр, но после вмешательства общественности и губернатора отказался от этой идеи. Вероятно, встречать 800-летие Нижнего Новгорода торговая площадка пока будет в таком виде, в каком есть сейчас.