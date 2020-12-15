Ушел из жизни главврач Нижегородского центра крови Константин Кузнецов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Константин Кузнецов ушел из жизни 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Центра.

Практически всю свою жизнь Константин Васильевич посвятил вопросам клинической трансфузиологии, применению различных компонентов крови в современной медицинской практике, развитию донорского движения. Региональный центр крови он возглавлял с 1992 года.

Соболезнования семье врача выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ему удалось сделать это направление здравоохранения одним из образцовых. Помню его как деятельного и неравнодушного человека, готового работать на благо региона и нижегородцев. Он был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым поделиться знаниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким Память о нем обязательно должна сохраниться», - сказал Глеб Никитин.

Напомним, несколько дней назад Нижний Новгород потерял еще одного хорошего врача - ушла из жизни детский невролог Алла Кондратьева.