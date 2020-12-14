Жительницу Дзержинска наградили за участие и развитие добровольческого движения в Нижегородской области

Анна Овчинникова получила награду за участие и развитие добровольческого движения в Нижегородской области. ФОТО: администрация г. Дзержинск

Доброволец объединения "Будильник" Анна Овчинникова из Дзержинска стала финалисткой открытого конкурса на вручение памятного Знака общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в Нижегородской области "Меняющие мир!". Участвовала Анна в конкурсе в номинации "Вечная ценность" направления медицинская помощь и паллиативная помощь. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинска.

Цель конкурса — формирование и развитие культуры добровольческой деятельности в Нижегородском регионе. Его участниками являются волонтёры, лидеры и руководители добровольческих объединений и некоммерческих организаций, сотрудники коммерческих компаний и государственных организаций, волонтёрские организации (как корпоративные, так и некоммерческие).

— Поздравляю Анну с успехом, уверен, что он абсолютно заслуженный, — сказал глава города Дзержинска Иван Носков. — Волонтёрское движение в Дзержинске всегда было сильным, а в последнее время оно становится ещё более сплочённым. С большим уважением отношусь к волонтёрам, поддерживаю все начинания. Надеюсь, что ряды волонтёров будут постоянно пополняться, ведь добро, поддержка, взаимовыручка — это действительно вечные ценности.

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