Дзержинский ФОК «ОКА» победил в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

ФОК «ОКА» победил в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинск
Проект ФОКа «Открытое первенство МБУ «ФОК» по скейтбордингу» избрали одним из лучших в номинации «Спорт». За это проект получит грант на реализацию от компании ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинска.
Директор ФОКа Нина Аранович обратила внимание на то, что спортивное учреждение участвует в различных социальных и культурных проектах регулярно. Но первую победу оно одержало в конкурсе «ЛУКОЙЛА».
— В этом году мы впервые победили в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» и благодарим её за доверие, поддержку и веру в нас, в наших детей, — прокомментировала Нина Аранович.
Первенство ФОКа по скейтбордингу по праву можно считать логичным и заслуженным результатом упорного труда. Скейт-парк на территории спорткомплекса открыли осенью 2019 года. В 2020, по просьбам жителей, открыли и соответствующую секцию.
— Проведение Открытого первенства по скейтбордингу станет отличным продолжением нашей работы по популяризации этого Олимпийского вида спорта и привлечению ребят к занятиям,— уверена директора ФОКа "ОКА".
Соревнования планируется провести летом следующего года.
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