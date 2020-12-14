113,7 кг вторсырья собрали в Дзержинске для переработки. ФОТО: пресс-служба администрации Дзержинска

В Дзержинске подсчитали объём накопленного вторсырья в рамках реализации проекта #Батарейки_Сдавайтесь. За одну только прошедшую неделю организаторы проекта собрали вторсырьё с восьми пунктов приёма батареек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Дзержинск.

МБОУ "Средняя школа №7" стала лидером по сбору отслуживших батареек среди упомянутых восьми пунктов. Преподавательский состав школы и её ученики собрали вместе 32 килограмма вторичного сырья. Суммарно с восьми пунктов вывезли 113,7 килограмма батареек и аккумуляторов. В противном случае, всё это могло попасть на полигон, где токсичные материалы нанесли бы колоссальный урон почве.

Когда вес вторсырья, собранного дзержинцами, достигнет тонны – его направят на переработку в ООО «Национальная экологическая компания».

К сведению, проект стартовал 1 января 2020 года. За первые пять месяцев была собрана первая тонна вторсырья в Дзержинске. В начале июня её уже передали на переработку. Проект реализуется при поддержке городской администрации Дзержинска, Центра "Молодёжные инициативы" и волонтёров проекта "#Безбумаги".

Жителей региона ещё раз призывают не выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы телефонов любых типов, а сдавать их в пунктах сбора вторичного сырья. Известно, что 1 выброшенная батарейка загрязняет 20 кубометров земли и 400 литров воды!

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