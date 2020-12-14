Константин Костин: «Обновление «Единой России» должно отвечать запросам общества»

«Единая Россия» накануне выборов – 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты» – так звучит тема экспертной дискуссии, которую провели Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) и Экспертный совет социальных исследований (ЭИСИ).

Глава ФоРГО Константин Костин подвёл итоги итоги круглого стола: он заявил, что сейчас у партии «Единая Россия» есть все основания для победы на выборах, которые пройдут осенью 2021 года.

– Для многих россиян это партия большинства, и именно с ней связывается реализация запроса на стабильность, – считает Константин Костин. – Более того, «Единая Россия» оперативно отреагировала на проблемы, вызванные коронавирусом, и развернула волонтёрское движение. Её представители оказывают непосредственную помощь в местах, где помощь востребована, и это может дать серьёзное преимущество в ходе избирательной кампании.

Глава ФоРГО оценил предвыборную ситуацию объективно и добавил, что партии необходимо готовиться к предстоящим выборам и готовиться серьёзно. Вместе с тем он обозначил главную задачу «Единой России» – обновление партии.

– Это обновление должно коррелироваться с представлениями и запросами базового электората на преемственность и стабильность. Это соответствие запросу является важным преимуществом партии, – подчеркнул Константин Костин.

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов согласился с оценкой известного российского эксперта. И дополнил, что вопрос обновления рядов партии ключевой не только для победы «Единой России» на выборах в Госдуму РФ, но и на выборах региональных и местных органов власти.

– Есть основания полагать, что партия власти это хорошо осознает и уже сегодня начала серьёзный аудит партийных кадров. Цель такого аудита – выставить на предстоящие выборы кандидатов, обеспечивающих не только результаты выборов, но и легитимность этих результатов, – заключил Евгений Семёнов.

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