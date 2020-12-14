Мужчина погиб при пожаре в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Сегодня, 14 декабря, в Нижнем Новгороде пожар унёс очередную жизнь. Уже продолжительное время они случаются практически ежедневно. Информацией о случившейся сегодня трагедии поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 13:35 в Дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре. Огонь горел в садовом доме, расположенном по адресу: Нижний Новгород, Нижегородский район, СНТ «Маяк», дом № 219. Службы спасения выдвинулись на место происшествия сразу, как поступило обращение. Прибыв по адресу, они зафиксировали площадь пожара – 15 квадратных метров были охвачены огнём.

В 14:02 на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Ему ему было 60 лет.

Более подробных деталей случившегося ведомство пока не предоставило. В настоящий момент проводится расследование и устанавливается причина возгорания.

Напомним, только сегодня мы сообщали о пожаре в ангаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где горели 200 "квадратов".

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