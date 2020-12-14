В 24 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 24 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 54 678 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 14 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 61 322 человека. Из которых 26 864 проживают в областном центре, а оставшиеся 34 458 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 353 жителей Дзержинска, у 3 404 – в г. о. Бор, у 2 124 – в Павловском районе, у 1 590 – в Балахнинском, у 1 496 – в Городецком, у 1 405 – в Богородском, у 1 248 – в Выксунском, у 1 175 – в Кулебакском, у 1 128 – в Кстовском, у 922 – в Володарском, у 874 – в Шатковском, у 844 – в Лысковском, у 795 – в Арзамасе, у 779 – в Шахунском районе и у 750 – в г. о. Семёновский.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, прокуратура региона назвала причину нехватки лекарств в нижегородских аптеках. А именно противовирусных и жаропонижающих препаратов. Установлено, что причиной стал не только спрос на них, но и несвоевременный заказ аптеками.

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