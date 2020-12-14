У 493 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 14 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 493 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 61 322 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 432 нижегородца справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно 54 678 человек излечились от COVID-19 в регионе.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 647 коек. 3,1 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Около 19% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около 2,3 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,7 тысячи человек, госпитализированы. 75 жителей находятся в обсерваторах.

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