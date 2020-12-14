Прокуратура назвала причину нехватки лекарств в нижегородских аптеках

Прокуратура Нижегородской области провела проверки в аптеках и аптечных пунктах. Поводом для этого стали многочисленные сообщения о нехватке лекарств. В общей сложности, за время пандемии коронавируса были проверены свыше 180 аптек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В ходе проверок были выявлены случаи нехватки противовирусных и жаропонижающих средств в 40 районах области, - говорится в сообщении региональной прокуратуры. – Причинами нехватки лекарств стали не только ажиотажный спрос среди населения и невозможность приобрести их у поставщиков, но и несвоевременно сделанные заказы аптеками.

В общей сложности, при проверке прокурорами было выявлено 245 нарушений. По 111 из них были внесены представления. Одновременно с этим были возбуждены 18 административных дел.

- В Богородске, Ардатовском, Вознесенском и Уренском районах были выявлены недобросовестные действия со стороны аптек. В частности, там хранили нескольуо упаковок с лекарствами, чтобы предъявлять их проверяющим. Но при этом отказывались продавать их клиентам.