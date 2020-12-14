Ученица нижегородской школы №85 сообщила о массовом заболевании учителей

Ученица нижегородской школы №85 Сормовского района сообщила о массовом заболевании учителей в её учебном заведении, о чём девочка сильно беспокоится. Она заявила о проблеме напрямую губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в комментариях к публикации в его личном инстаграм-профиле.

— Здравствуйте, уважаемый Глеб Сергеевич. Обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию в школе 85. У нас болеют 15 учителей, а все остальные учителя и дети с ними контактировали. В данной ситуации ходить в школу страшно, — обратилась к главе региона школьница с ником @lesya_masya_.

На что девочке поступил ответ на Глеба Никитина, в котором он отметил нижегородского министра образования Сергея Злобина и дал поручение "оперативно проверить и принять меры". Тот, в свою очередь, также в комментариях отчитался, что меры принял.

Но после этого @lesya_masya_ написала:

— Школа всё равно всё замяла и не закрылась.

Девочка не указывает, чем именно болеют учителя. Вероятнее всего, подразумевается коронавирус.

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