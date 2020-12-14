Свет и воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 14 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода на время отключат свет и воду. Отключение связано с очередными плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом предоставлена на официальном сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Таким образом, сегодня с 09:00 до 17:00 жители домов № 44-84а деревни Ольгино Приокского района города останутся временно без света.

А с 09:00 до 18:00 жильцы домов № 8, 10, 12, 14 и 16 по улице Днепропетровская Ленинского района приволжской столицы будут без холодной воды.

Временное отключение отопления, света и воды происходит в Нижнем Новгороде регулярно в связи с плановыми работами.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде отремонтировали аварийный участок водопровода на улице Невской. В ходе ремонта заменили 155 метров водопровода. Прежде там обнаруживали протечки. Водопровод муниципальный, поэтому финансирование поступало из городского резервного фонда.

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