Названа причина едкого запаха гари в Нижнем Новгороде

На протяжении практически недели нижегородцев мучает едкий запах гари в воздухе. Выйти прогуляться под силу было не всем, а кто-то счёл невозможным даже открыть окно и проветрить помещение. Правительство Нижегородской области сообщило причины возникновения запаха и оценило уровень его пагубного влияния на организм человека.

Ответ поступил в инстаграм-профиле губернатора региона Глеба Никитина на один из комментариев пользователей на тему проблемы, "повисшей в воздухе". Пользователю @danechka_feofanova ответила пресс-служба правительства региона со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское" УГМС.

— Наличие неприятного запаха не нарушает природоохранное законодательство. 9 декабря в городе не было отмечено превышение допустимых норм содержания примесей в воздухе, — сказано в ответе ведомства.

А далее следует объяснение причины стойкого запаха и смога. Их концентрация над землёй стала больше и ощутимее по простым метеорологическим причинам. ФГБУ перечисляет такие причины как слабый ветер (или же его отсутствие) и "приземные инверсии температуры". Отчего, проще говоря, воздух не циркулирует и не поднимается с земли привычным образом. Поэтому все те же выбросы, что и обычно, задерживаются внизу и докучают нам.

Но стоит отметить, что эти слова не убедили нижегородцев в сети. Многие отозвались, что запах слышится отчётливо — и это запах гари, как от пожара, а не просто выхлопов. Но другой информации на этот счёт пока нет.

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