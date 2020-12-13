Приём старой техники на переработку организуют 20 декабря в Нижнем Новгороде Фото: Архив "КП"

20 декабря в Нижнем Новгороде стартует акция по приёму старой или сломанной бытовой техники на переработку. Её запускают координаторы проекта «Нижний Новгород — экологическая столица». Информацией об этом поделилась руководитель проекта Эльвира Сайфулина в эфире телекомпании «Волга».

— Это ресурсы, которые можно повторно использовать в производстве вместо того, чтобы добывать их из-под земли и обрабатывать, сжигая тонны топлива, — подчеркнула Эльвира Сайфулина.

А после призвала нижегородцев сдать ненужные магнитофоны или давно вышедшие из строя телефоны вместе с зарядными устройствами от них. Особенно важно напомнить, что такую технику строго запрещено выбрасывать обычным образом в мусорные баки. Это нарушает экологическое законодательство, поэтому преследуется и карается штрафами.

— Техника на полигонах разлагается и выделяет колоссальное количество токсинов в окружающую среду — мы не можем этого допустить, — сказано в обращении к жителям в официальной группе ВКонтакте проекта «Нижний Новгород — экологическая столица». — Не дадим мусорным полигонам захватить мир!

Сдать старую технику можно будет 20 декабря с 13:00 до 15:00 на парковках крупных нижегородских торговых центров: "Седьмое небо", "Мега" и "Небо".

— Приведём дом в порядок перед Новым годом! — призывает нижегородцев обращение в соцсети.

В официальной группе проекта можно будет найти полный список техники, которая в этом году принимается на переработку. Он очень обширен и в него включены даже сломанные электронные игрушки.

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