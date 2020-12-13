У 497 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 13 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 497 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 60 829 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 433 нижегородца справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе излечились от COVID-19 54 246 человек.

По информации от 11 декабря, для лечение больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях Нижегородской области предусмотрено 7 647 коек. 3,1 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Около 20% коечного фонда региона для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Около двух тысяч человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,6 тысячи человек, госпитализированы. 126 жителей находятся в обсерваторах.

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