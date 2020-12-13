30 несанкционированных свалок уберут в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Состояние несанкционированной свалки в Канавинском районе Нижнего Новгорода проконтролировали специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Свалка расположена на улице Николая Пахомова, возле дома № 54. Министерству сообщили о ней через приложение «Экологический инспектор». Информацией о проведённой проверке поделилась пресс-служба правительства региона.

— На самой площадке и за её пределами мы обнаружили более 5 кубометров мусора. Это коммунальные и строительные отходы. Согласно законодательству за содержание контейнерной площадки и прилежащей к ней территории отвечает собственник земельного участка. В данном случае это районная администрация, — пояснил замначальника Центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Еняшев.

— Эта и другие 29 свалок будут убраны. Работы начнутся в декабре этого года и продолжатся в январе следующего, — заверила замдиректора по связям с общественностью ООО «Нижэкология-НН» Марина Баширова.

Всего за период работы приложения «Экологический инспектор» в Нижегородской области зафиксировали более 460 таких же сообщений. Часть свалок, на которые указали нижегородцы, уже ликвидирована. Другая находится на контроле и занесена в реестр свалок.

Использовать приложение «Экологический инспектор» может любой желающий.

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