Морковь, свинина и пшеничная мука высшего сорта подешевели в Нижегородской области

В Нижегородской области снизились цены на такие продукты питания как морковь, свинина и пшеничная мука высшего сорта. Более того, подешевели говядина, репчатый лук и гречневая крупа. Информацией об этом поделились в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По статистическим данным, в период в 30 ноября по 7 декабря этого года в Нижегородской области средняя цена на пшеничную муку высшего сорта снизилась на 2% (то есть с 39,50 до 38,71 рубля за килограмм), на репчатый лук – на 4,4% (с 23,91 до 22,86 рубля за килограмм), на пшено – на 2,3% (с 54,20 до 52,95 рубля за килограмм), на морковь – на 1,8% (с 24,03 до 23,60 рубля за килограмм), на гречневую крупу – на 1,7% (с 91,56 до 90,00 рубля за килограмм), на свинину – на 1,2% (с 247,22 до 244,35 рубля за килограмм).

Более того, средние цены на молоко, рис, вермишель, говядину, мясо птицы и яблоки тоже снизились.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил роль нижегородского УФАС в контроле за уровнем цен в регионе на товары первой необходимости. Глава региона подчеркнул, что цена на подобные товары обязана оставаться адекватной и указал на необходимость усиления контроля за этим. По его словам, "необоснованное завышение цен недопустимо".

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