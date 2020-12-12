Один человек погиб в страшном пожаре на улице Кисловодской

Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Частный жилой дом сгорел в Нижнем Новгороде. В 16:40 сотрудникам ГУ МЧС по Нижегородской области стало известно о происшествии по адресу улица Кисловодская, Ленинский район.
Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место и ликвидировали открытое горение. Предположительная площадь пожара составляет 56 квадратных метров.
- Известно, что в результате пожара погиб один человек – мужчина 52 лет. В настоящее время личность устанавливается, - рассказали в ведомстве.
Сейчас устанавливается точная причина пожара.
Напомним, что накануне в рабочем посёлке Тонкино загорелась пилорама. Возгорание произошло во втором Промышленном микрорайоне. Общая площадь пожара превысила 2,2 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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