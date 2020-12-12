Жительницу Кстово удостоили звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»

Андрей Чертков поздравил Тамару Пушкарскую с присвоением звания. Фото: Администрация Кстовского района

Жительнице Кстово Тамаре Пушкарской, проработавшей больше 20 лет руководителем избирательной комиссии, присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области». Об этом сообщает администрация Кстовского района.

В минувшую пятницу лично поздравить ветерана, а также вручить диплом и нагрудный знак прибыл глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков:

- Вас знают и уважают в районе. Спасибо за активную работу и большой вклад в развитие ветеранского движения. Желаю доброго здоровья и долгих лет жизни.

Известно, что Тамара Ивановна Пушкарская приехала в Кстово по комсомольской путевке в 1957 году. Здесь она начала свою трудовую карьеру – сначала была лаборантом, потом инженером лаборатории Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода.

В настоящее время Тамара Ивановна находится на пенсии, но всё равно проводит время с пользой. В частности, она возглавляет первичную ветеранскую организацию при администрации района, является членом общественной палаты и клуба первостроителей «Факел».

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