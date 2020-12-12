Ледовая переправа заработала в Пильнинском районе

Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшую пятницу через реку Суру в Пильнинском районе открыли ледовую переправу. Весь зимний сезон она будет работать круглосуточно. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Эта автомобильная переправа связывает между собой город Шумерля в Чувашии и нижегородское село Наваты. За порядком движения автомобилей по ледовой переправе следят дежурные.

Для обеспечения безопасной работы на месте также организован пропускной режим, с обеих сторон реки установлены шлагбаумы и светофоры. Кроме того, переправа обеспечена инвентарем необходимым на случай возникновения внештатных ситуаций.

- Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час. Регулярно осуществляются замеры толщины льда, - сообщает ведомство.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам, что выезд на лёд разрешён только на специально оборудованных ледовых переправах.

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