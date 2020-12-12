Нижегородская детская библиотека получит книги для детей с нарушениями зрения

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Полисенсорные книги получит нижегородская областная библиотека им. Т. А. Мавриной. Издание предназначено для детей с нарушениями зрения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Пять комплектов книг «Путешествие в историю» поступят от фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Известно, что полисенсорные книги этой серии состоят из двух частей. В книге «Наша древняя столица» дети познакомятся с историей Москвы, а в книге «Бородино» больше узнают о событиях 1812 года.

Книги учитывают особенностей зрительного и тактильного восприятия. В частности, они представляют собой издание с тактильными вставками, яркими контрастными цветами и крупными иллюстрациями.

Отметим, что данные книги издаются благодаря финансированию в рамках нацпроекта «Культура».

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