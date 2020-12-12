Оnline-ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области

17 и 22 декабря 2020 с 09:00 до 16:00 в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы. В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

Отметим, что для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

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