501 новый случай заражения выявили в Нижегородской области

По данным на 12 декабря 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 427 человек, а общее количество достигло 53 813 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 60 332 человека.

Рейтинг заболеваемости сохраняется прежним. В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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