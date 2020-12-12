Открытый урок по основам БДД провел Сергей Морозов

Занятие проходило в интерактивном формате Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В минувшую пятницу заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел открытый урок по безопасности дорожного движения. Мероприятие проводилось для учащихся 4 класса школы №33 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Интерактивное занятие состоялось в рамках Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Для наглядности лучшего усвоения информации был использован передвижной комплекс «Лаборатория безопасности».

Школьникам объяснили основы безопасного поведения на дорогах. В частности, рассказали о важности светоотражающих элементов на одежде и использовании ремней безопасности в автомобиле.

Кроме того, заместитель губернатора подчеркнул, что в регионе сейчас проводится много мероприятий и акций, направленных на повышение безопасности на дорогах.

- Это и обустройство пешеходных переходов, и проведение месячника «Засветись». Но наиболее эффективными были и остаются превентивные мероприятия, - отметил Сергей Морозов. - Наша задача – свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия с участием детей. И работу необходимо проводить не только с детьми, но и со взрослыми.

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