На нижегородской телебашне включится подсветка в форме триколора

Иллюминация будет работать с 18:00 до 00:00.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сегодня, 12 декабря 2020 года, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена ко Дню Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
На световом панно телебашни появится 196-метровое изображение триколора. Подсветка зажжется и будет работать на нижегородской телебашне с 18:00 до 00:00 по московскому времени.
К слову, глядя на иллюминацию, у нижегородцев сможет создаться впечатление развевающегося флага. Такой эффект будет создаваться за счёт эффектов мерцания и переливания. В этом уверен директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.
Напомним, что торжественный запуск новой архитектурно-художественной подсветки на главной телебашне региона состоялся 6 июня 2018 года. Своё название «Волго-Окский маяк» телебашня получила из-за светового пояса, расположенного в районе технологической площадки на высоте 140 метров.
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