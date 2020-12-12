Нижегородские фехтовальщики взяли 7 медалей на первенстве ПФО

В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В Саратове завершилось первенство Приволжского федерального округа по фехтованию на шпагах. По итогам состязаний нижегородские спортсмены получили семь медалей различного достоинства. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Турнир проходил среди кадетов, в нём приняли участие 82 спортсмена.

В категории среди спортсменов 2006 года рождения и младше отличился нижегородец Антон Шмонин, занявший первое место.

Не меньших успехов добился Максим Петров, который принес нидегородской сборной целых три медали. Среди участников 2004-2007 года рождения юноша взял «золото», он также стал бронзовым призером в возрастной группе 2001-2007 года рождения и в командных соревнованиях.

Ещё две бронзовые медали в общий зачет принесла нижегородская спортсменка Маргарита Тюрина.

Отметим, что в командных соревнованиях среди девушек нижегородки также заняли 3 место, уступив команде Республики Татарстан.

- К сожалению, из-за пандемии в этом сезоне соревнований мало, поэтому я особенно старалась подготовить спортсменов к первенству ПФО, включив физическую, специальную и психоэмоциональную подготовку. Ребятам нужно было помочь увереннее чувствовать себя на дорожке и преодолеть волнение, - поделилась тренер нижегородской команды Анна Кремер.

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