Проект планировки Черниговской набережной опубликован в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде представили доработанный проект планировки Черниговской набережной, затрагивающий территорию от метромоста до Молитовского моста. Он был представлен на заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Разработчиком данного проекта стало ООО «Реновация». В соответствии с ним, там должна появиться жилая застройка, площадь с променадом и парковки на 1155 и 200 мест.

- По итогам заседания принято решение рекомендовать продолжить работу в части формирования более цельного речного фронта застройки, - говорится на сайте ведомства. – Превышение этажности в шесть этажей может быть принято только после внесения изменений в проект планировки центральной части Нижнего Новгорода. Речь идет о схеме высотного зонирования.