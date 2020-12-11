Видео горящей пилорамы под Нижним Новгородом опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные в Нижегородской области продолжают бороться с огнем на горящей пилораме. Общая площадь пожара уже превысила две тысячи квадратных метров. Видео горящей пилорамы под Нижним Новгородом опубликовал спасатели.

- Угрозы перехода на соседние здания нет, - заверили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Напомним, первые сообщения о пожаре в рабочем поселке Тонкино Нижегородской области поступили в 18:20 11 декабря. Сначала пожарные рассказали о пожаре на площади 400 квадратных метров, а потом заявили об увеличении площади пожара до 2 260 квадратных метров.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.