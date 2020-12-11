Нижегородские бани и сауны не будут работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь бани и сауны области будут закрыты, а кафе и рестораны будут работать только на вынос. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Известно, что с 19:00 31 декабря 2020 года до 8:00 1 января 2021 года обслуживание в заведениях общественного питания должно осуществляться исключительно на вынос, а нахождение граждан в банях и саунах не допускается и вовсе.
- Мы часто говорим, что Новый год - семейный праздник. В этот раз особенно важно встретить его в кругу самых близких людей, - отметил глава региона. - До 7 вечера 31 декабря можно будет посидеть в заведении общественного питания, а затем останется достаточно времени, чтобы добраться домой.
Кроме того, усиливается запрет на употребление напитков и еды во всех заведениях общественного питания. Исключением становятся точки питания на автомобильных, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.
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