Нижегородские катки и горнолыжные комплексы заработают с дополнительными мерами безопасности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с новой информацией, катки и горнолыжные комплексы будут работать с дополнительными мерами безопасности.

Чтобы избежать массового скопления людей в одном месте, организации должны буду обеспечить для нижегородцев онлайн-продажу билетов.

Вход на территорию катка или горнолыжного комплекса будет разрешен только при наличии билета, в котором указана дата и время посещения. Если комплекс или каток оборудован несколькими входами и раздевалками, то в билете также указываются их номера.

Внутри раздевалок количество посетителей за раз будет ограничено с тем расчётом, что на одного человека приходится не менее 4 квадратных метров свободных от посторонних предметов.

В крытых катках одновременно смогут присутствовать до 25 человек. При этом предельная численность посетителей открытого катка исходит из ограничения, что за один раз на льду могут находится не более 1 человека на 20 квадратных метров.

- Все мы понимаем, как важно, чтобы в эти новогодние праздники была возможность покататься на коньках или лыжах, - отметил глава региона. - Для многих это не только развлечение, но и забота о своем здоровье.

Дополнительные изменения коснулись работы театров, оперных зданий, мюзик-холлов и концертных залов. На входах и выходах в помещения нельзя допускать скопления людей. Рассадка в зале должна проходить с учетом того, что между посетителями должно быть пропущено два места. Совместная рассадка допускается в случае родителей (опекунов) с детьми в возрасте до 14 лет.

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