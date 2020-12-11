В Тонкино загорелась пилорама на площади 400 квадратных метров

Пилорама загорелась в рабочем посёлке Тонкино. Происшествие произошло сегодня в 18:20 на территории предприятия во втором Промышленном микрорайоне. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Предположительная площадь пожара на деревообрабатывающем цехе составляет 400 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место. Сначала спасатели установили ранг пожара до №1-БИС.

- Погибших, пострадавших нет, - сообщают в ведомстве. - Угрозы перехода огня на соседние строения нет.

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре, который произошел в 25-этажном жилом доме в Дзержинске. Там загорелась квартира на 16 этаже. Спасатели эвакуировали 115 жильцов, которые смогли вернуться в свои квартиры только утром.

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