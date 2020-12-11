Массовая авария произошла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Сегодня, 11 декабря, около 16:00 на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП. На пересечении улицы Металлистов и улицы Вторчермета столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

К счастью, в ходе ДТП погибших и пострадавших нет.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали о жуткой аварии, которая произошла в Городецком районе. Там водитель, выезжая с второстепенной дороги, не уступил автомобилю, который ехал по главной дороге.

- Спасти водителя не удалось, он сгорел заживо прямо в своей машине, - рассказали в отделе полиции.

Кроме того, удалось установить, что погибший был довольно опытным водителем – стаж вождения у него уже больше 20 лет.

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