Движение на 3 участках дорог изменится в Нижнем Новгороде

Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»)

Схемы движения транспорта на трёх улицах Нижнего Новгорода изменятся с 30 декабря. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»).

- В целях снижения задержек в движении транспорта по улице Ванеева в вечернее время в направлении улицы Академика Сахарова изменится схема дорожного движения по улице Ванеева, - гласит сообщение.

Таким образом, на бульвар 60-летия Октября будет организован поворот налево. Если же вы едете в направлении улицы Академика Сахарова, то помните, что разворот на пересечении улицы Ванеева и улицы Маршала Рокоссовского запрещён.

Будут введены и изменения, касающиеся стоянки транспортных средств на участке от дома №211 до пересечения с улицей Маршала Рокоссовского.

Новое одностороннее движение введут на участке от дома №1А до дома №13 по улице Кожевенной, а также по переулку Казарменный и по переулку Рыбный. Указанная схема движения позволит создать комфортную среду для пешеходов и туристических групп.

Чтобы увеличить пропускную способность улицы Героя Попова, на ней организуют одностороннее движение. Изменения коснутся участка от улицы Суздальской до улицы Новикова-Прибоя.

Специалисты центра просят водителей быть внимательными и следить за установленными дорожными знаками и указателями.

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