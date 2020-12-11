Движение на 3 участках дорог изменится в Нижнем Новгороде

Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»)
Схемы движения транспорта на трёх улицах Нижнего Новгорода изменятся с 30 декабря. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»).
- В целях снижения задержек в движении транспорта по улице Ванеева в вечернее время в направлении улицы Академика Сахарова изменится схема дорожного движения по улице Ванеева, - гласит сообщение.
Таким образом, на бульвар 60-летия Октября будет организован поворот налево. Если же вы едете в направлении улицы Академика Сахарова, то помните, что разворот на пересечении улицы Ванеева и улицы Маршала Рокоссовского запрещён.
Будут введены и изменения, касающиеся стоянки транспортных средств на участке от дома №211 до пересечения с улицей Маршала Рокоссовского.
Новое одностороннее движение введут на участке от дома №1А до дома №13 по улице Кожевенной, а также по переулку Казарменный и по переулку Рыбный. Указанная схема движения позволит создать комфортную среду для пешеходов и туристических групп.
Чтобы увеличить пропускную способность улицы Героя Попова, на ней организуют одностороннее движение. Изменения коснутся участка от улицы Суздальской до улицы Новикова-Прибоя.
Специалисты центра просят водителей быть внимательными и следить за установленными дорожными знаками и указателями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!