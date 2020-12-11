Александр Щелоков во второй раз выбран главой Арзамаса

Срок полномочий градоначальника продлится до завершения полномочий городской думы VII созыва в 2025 году. Фото: Администрация Арзамаса

В Арзамасе состоялось очередное заседание городской Думы, на котором был избран глава муниципалитета. Им стал Александр Щелоков, действующий глава города. Об этом сообщает администрация Арзамаса.

На заседании было проведено голосование, в ходе которого Александру Щелокову выразили доверие 20 депутата из 21 присутствующего. Ещё один человек просто воздержался от голосования.

Последние пару лет глава города Арзамаса ведёт довольно открытый формат работы, чем и вызывает высокий уровень доверия среди населения. За то время, пока Александр Щелоков находится в должности, район поднялся с 8-го на 1-ое место в рейтинге эффективности органов местного самоуправления.

Избранный глава города Александр Щелоков будет занимать эту должность до завершения полномочий городской думы VII созыва в 2025 году.

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