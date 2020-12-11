Детский сад на Автозаводе приобрел цифровую эко-лабораторию

Цифровую лабораторию для занятий по экологии приобрел детский сад № 24 на средства Премии Нижнего Новгорода. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Цифровая лаборатория для занятий по экологии открылась в детском саду № 24 «Радость» в Автозаводском районе. Денежные средства на приобретение поступили от победителя конкурса на соискание Премии Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Мы ознакомились с работами других номинантов, понравился проект детского сада. Как бизнесмен могу сказать, что вклад в экологическое образование наших детей принесет больше дивидендов в будущем всем нижегородцам, - поделился генеральный директор компании «Исток 52» Денис Тавров.

Дети и воспитатели такому подарку оказались рады, в детском саду сразу же провели первое занятие по экологическому просвещению. С помощью современного оборудования дети ознакомились со свойствами температуры, света, электричества, магнитного поля, звука.

К слову, заниматься в эко-лаборатории воспитанники могут как самостоятельно, так и с педагогом или с виртуальным помощником.

- Педагоги детского сада используют в своей работе много авторских игровых мини-комплексов, состоящих из моделей экологического содержания, - поделилась заведующая детским садом № 24 «Радость» Вера Зюбина.

В частности, через игры дети знакомятся с принципами сортировки и процессами переработки мусора, а также изучают природоохраняемые объекты региона с помощью макетов.

- Результат экологического образования мы не увидим сиюминутно. Но мы, безусловно, почувствуем это спустя несколько лет. Работа по экологическому воспитанию должна быть непрерывной – от детских садов до вузов. Это дает нам залог веры в то, что работа по улучшению и сохранению экологии будет успешной, - отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Справка:

МБДОУ «Детский сад № 24 «Радость» имеет давние, глубокие традиции экологического воспитания. В течение 10 лет на базе дошкольного образовательного учреждения проходят ежегодные обучающие семинары-практикумы по экологическому образованию детей, Дни открытых дверей для педагогов. Также на базе детского сада организованы экспериментальные площадки и разработано авторское методическое пособие по экологическому воспитанию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!