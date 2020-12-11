656 квартир для детей-сирот приобрели в Нижегородской области

Согласно информации предоставленной министерством социальной политики Нижегородской области, на 11 декабря 2020 года в Нижегородской области приобретено 656 квартиры для детей-сирот. Это составляет 95% от запланированного количества на 2020 год.

Так, на приобретение 518 квартир заключены муниципальные контракты, кроме того, 7 квартир выделены из муниципального жилищного фонда. В настоящее время также проводятся конкурсные процедуры на приобретение ещё 3 квартир. В черте Нижнего Новгорода закуплено 138 жилых помещений из 145 запланированных на этот год.

Всего до конца текущего года для детей-сирот должно быть приобретено 691 квартира в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года.

К слову, приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

Напомним, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около одного миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!