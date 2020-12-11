В 2021 году космомониторинг нижегородских лесов увеличат до 1 млн гектаров

Космический мониторинг нижегородских лесов планируют увеличить в 2021 году. Новая площадь контроля достигнет одного миллиона гектаров. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Это станет самым высоким показателем за всю историю использования механизма контроля незаконных рубок с помощью космомониторинга, - отметил глава региона.

В этом году космомониторинг позволил выявить 28 фактов незаконных вырубок, а также проконтролировать труднодоступные лесные участки общей площадью 702,4 тысяч гектар. В настоящее время, ущерб для лесного фонда из-за незаконных рубок оценивается в 68,4 миллионов рублей.

- К сожалению, в Нижегородской области, как и в других лесных регионах страны, есть проблема так называемых черных лесорубов, - поделился Глеб Никтин. - Космический мониторинг - дополнительный инструмент борьбы с незаконным оборотом древесины.

В частности, мониторинг позволяет обнаружить нарушения лесного законодательства и более эффективно защищать природные богатства региона.

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