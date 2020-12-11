В Нижнем Новгороде появится первый в стране эко-каршеринг

Каршеринговые автомобили на экологичном топливе запустят в Нижнем Новгороде. В тестовом запуске проекта будет участвовать 150 автомобилей. Об это сообщает пресс-служба компании «Делимобиль».

Известно, что новое оборудование позволит использовать в качестве топлива компримированного природного газа. Он является самым экологически чистым топливом и альтернативой нефтяным видам. Так, использование метан вместо бензина позволит сократить объем вредных выбросов в несколько раз.

Первой площадкой для старта и развития эко-проекта безопасного каршеринга станет Нижний Новгород.

- Каршеринговые автомобили на метане станут очередным шагом по улучшению экологической обстановки в Нижнем Новгороде и продолжат устойчивую тенденцию по переходу на экологичные виды топлива, - подчеркнул глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр также подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание экологической составляющей городского пространства. В частности, он упомянул такие проекты, как покупка общественных автобусов на газомоторном топливе и проект по раздельному сбору мусора.

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