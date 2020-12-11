Нижегородские конькобежцы завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях

Всего было разыграно 14 комплектов наград в 7 спортивных дисциплинах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали 6 медалей на «Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие «На призы ледового дворца Уральская молния» проходили в Челябинске в период с 8 по 10 декабря. В соревновании приняли участие конькобежцы из 27 регионов страны, они состязались в 7 спортивных дисциплинах.

- Дарья Качанова стала серебряным и бронзовым призёром на дистанциях 500 и 1 000 метров соответственно, - сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Известно также, что девушка показала лучший результат сезона 38,64 секунд.

Кроме того, другая нижегородка Елизавета Голубева завоевала две серебряные медали. Девушка отличилась на дистанциях 1500 и 3000 метров.

А Сергей Трофимов получил «серебро» на дистанции 5000 метров, а также «бронзу» на дистанции 1500 метром.

Соревнования стали квалификационными для участия в Чемпионате Европы в многоборье, который пройдет в Нидерландах. Так, лучшие российские спортсмены примут участие в состязании в период с 16 по 17 января 2021 года в городе Херенвен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!