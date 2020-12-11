В 12 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 12 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 59 831 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 26 301 зараженных, а остальные 33 530 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 242 человека) и на Бору (3 292 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 092 человека, и 1 483 жителей Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 6 390
Ленинский – 4 269
Советский – 3 562
Канавинский – 2 908
Сормовский – 2 602
Московский – 2 492
Нижегородский – 2 043
Приокский – 2 035
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!