В 12 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 12 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 59 831 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 26 301 зараженных, а остальные 33 530 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 242 человека) и на Бору (3 292 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 092 человека, и 1 483 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 390

Ленинский – 4 269

Советский – 3 562

Канавинский – 2 908

Сормовский – 2 602

Московский – 2 492

Нижегородский – 2 043

Приокский – 2 035

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