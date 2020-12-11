Бизнес-центр за 191,3 млн рублей продается в Нижнем Новгороде

В бизнес-центре много естественного света и возможна любая планировка помещений. Фото: Gipernn.ru
Бизнес-центр на площади Лядова продаётся в Нижнем Новгороде. Общая площадь помещений, выставленных на продажу, составляет 3825,5 квадратных метров. Об этом сообщает сайт недвижимости Gipernn.ru.
Согласно информации, недвижимость продается за 191, 3 миллионов рублей. В частности, один квадратный метр стоит 50 тысяч рублей.
В объявлении указано, что офисные помещения размещаются на всех этажах четырехэтажного здания. Высота помещений составляет 3,3 метра, а несущими конструкциями являются колонны с шагом 5,85×9 метров.
Владелец здания отмечает, что в бизнес-центре много естественного света и возможна любая планировка помещений. К слову, место идеально подходит для создания open-space.
- Площадь Лядова — одна из самых удобных локаций с точки зрения транспортной доступности. С любой точки города можно быстро добраться до работы, в том числе из города Кстово, Бор, Богородск, - подчеркивает автор объявления.
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