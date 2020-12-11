Эксперты ОНФ оценили масштабное благоустройство парков в Дзержинске

Преображение городского пространства происходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Эксперты ОНФ оценили благоустроенные общественные пространства в Дзержинске. Комиссия проверила выполненные работы в парке «Утиное озеро» и Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
- Парк «Утиное озеро» произвел приятное впечатление. Я изначально видел проект, следил за общественным обсуждением. В итоге получилась прекрасная, грамотно зонированная территория для комфортного отдыха горожан всех возрастов, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.
К проверке преображенных территорий также присоединился директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Александр Иванов. Он отметил, что проект благоустройства Центрального парка является одним из самых масштабных в Дзержинске.
Первый этап работ в Центральном парке стартовал в 2020 году, ко второму приступят в следующем году. В настоящее время в парке завершаются работы по обшивке павильонов и расстановка малых архитектурных форм.
- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и инцидентами с вандализмом сдача объектов в парке переносилась, - поделился Александр Иванов.
Напомним, что благоустройство территорий проходило в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
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