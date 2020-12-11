Более девяти тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более девяти тысяч детей переболели коронавирусной инфекцией в Нижегородской области с начала пандемии. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день зарегистрировано 905 несовершеннолетних, болеющих ковидом. Шестнадцать из них лежат в больнице, остальные лечатся на дому.

«Дети чаще переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме, или в состоянии средней степени тяжести», - пояснили в минздраве.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области, увы, пока только растет. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 499 новых случаев заболевания. При этом 411 человек из числа ранее заболевших ковидом выздоровели и уже возвращаются к нормальной жизни.

Сегодня, 11 декабря, в Нижегородской области стартует вакцинация от коронавируса - в наш регион уже поступила партия свыше двух доз. В первую очередь, вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2020 коснется медиков. Ранее «Комсомолка» публиковала список медицинский учреждений, где в Нижнем Новгороде можно сделать прививку от коронавируса.