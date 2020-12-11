Ещё у 495 нижегородцев диагностирован коронавирус

По данным на 11 декабря 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 420 человек, а общее количество достигло 53 386 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 495 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 59 831 человек.

Тесты на коронавирус в регионе сдали свыше 1,7 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 363,3 теста на 100 тысяч населения.

Примерно 2 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,6 тысяч человек лечатся в больницах, а 126 – в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 647 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,1 тысяч обеспечены кислородом, а 857 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, около 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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